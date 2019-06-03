Транспортный коллапс вернулся на границу

Напряженная ситуация на пунктах пропуска границы Беларуси со странами Евросоюза вновь вернулась.

После некоторого затишья, когда пункты пропуска были практически пусты, сейчас вновь образовались огромные очереди.

По данным ГПК, больше всего грузовиков скопилось на белорусско-литовском участке – более 1230 фур:

«Каменный Лог» – более 440;

«Бенякони» – более 320;

«Привалка» – более 290;

«Котловка» – более 180.

Также много большегрузов ожидает свою очередь на выезд в Латвию – более 320:

«Григоровщина» – более 180;

«Урбаны» – более 140.

На фоне первых двух направлений ситуация на белорусско-польском участке выглядит свершено спокойной – более 110: