На Неймара завели уголовное дело – футболиста обвиняют в изнасиловании

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Звезде бразильского футбола Неймару грозит до пяти лет лишения свободы – форварда ПСЖ обвиняют в изнасиловании.

Об обвинении стало известно 2 июня. Девушка, чье имя пока не раскрывается, заявляет, что преступление было совершено в середине мая во французской столице.


Под Минском спецназ МВД задержал иностранца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве молодой девушки

Представителя Неймара как и сам футболист отвергают все обвинения, не скрывая, что у бразильца была связь с обвинившей его женщиной.

Адвокаты футболиста не исключают, что предадут гласности личную переписку, что, по их мнению, ответит на все вопросы, которые сейчас интересуют прессу и общество.
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Тэги: изнасилование Персона: Неймар Город: Париж

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