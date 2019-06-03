На Неймара завели уголовное дело – футболиста обвиняют в изнасиловании

Звезде бразильского футбола Неймару грозит до пяти лет лишения свободы – форварда ПСЖ обвиняют в изнасиловании.

Об обвинении стало известно 2 июня. Девушка, чье имя пока не раскрывается, заявляет, что преступление было совершено в середине мая во французской столице.

Представителя Неймара как и сам футболист отвергают все обвинения, не скрывая, что у бразильца была связь с обвинившей его женщиной.

Адвокаты футболиста не исключают, что предадут гласности личную переписку, что, по их мнению, ответит на все вопросы, которые сейчас интересуют прессу и общество.