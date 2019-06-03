Безответственность и безнаказанность: прокуроры проверили сельхозпредприятия

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«Прокурорские проверки показали, что в сельском хозяйстве у многих за годы сложилось ощущение безответственности и безнаказанности», — заявил заместитель прокурора Гомельской области Владимир Тарасенко на заседании по борьбе с коррупцией в аграрно-промышленном комплексе региона.

Так, отметил он, «зафиксированы хищения, взяточничество, превышение полномочий и злоупотребление ими, иные коррупционные преступления».


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В качестве примера он привел случай, когда на одном из предприятий Рогачевского района главный инженер, злоупотребив своими служебными полномочиями, за три месяца похитил тонну металлолома, около 200 литров солярки и два аккумулятора.

Выявлены нарушения в закупках товаров и услуг в Буда-Кошелевском, Добрушском, Кормянском, Лоевском и Чечерском районах.

«Иногда допущенные в ходе закупок недостатки имели настолько серьезные последствия, что позволили правоохранительным органам квалифицировать их как преступления. Среди них есть и факты взяточничества», — рассказал Тарасенко.

Были зафиксированы и другие нарушения коррупционного характера.
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Тэги: сельское хозяйство коррупция Персона: Владимир Тарасенко Город: Гомель

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