Безответственность и безнаказанность: прокуроры проверили сельхозпредприятия

«Прокурорские проверки показали, что в сельском хозяйстве у многих за годы сложилось ощущение безответственности и безнаказанности», — заявил заместитель прокурора Гомельской области Владимир Тарасенко на заседании по борьбе с коррупцией в аграрно-промышленном комплексе региона.

Так, отметил он, «зафиксированы хищения, взяточничество, превышение полномочий и злоупотребление ими, иные коррупционные преступления».

В качестве примера он привел случай, когда на одном из предприятий Рогачевского района главный инженер, злоупотребив своими служебными полномочиями, за три месяца похитил тонну металлолома, около 200 литров солярки и два аккумулятора.

Выявлены нарушения в закупках товаров и услуг в Буда-Кошелевском, Добрушском, Кормянском, Лоевском и Чечерском районах.

«Иногда допущенные в ходе закупок недостатки имели настолько серьезные последствия, что позволили правоохранительным органам квалифицировать их как преступления. Среди них есть и факты взяточничества», — рассказал Тарасенко.

Были зафиксированы и другие нарушения коррупционного характера.