В Минск приедет президент Таджикистана, которого «любят в Беларуси»

Александр Лукашенко анонсировал визит в Минск своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона. Об этом было заявлено сегодня на встрече с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Глава государства отметил, что визит, о чем была достигнута договоренность, должен состояться в ближайшее время. «Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита – те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда», - заявил дипломату Лукашенко.

Предварительно приезд азиатского гостя запланирован накануне закрытия в Минске II Европейских игр.

«Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить», - подчеркнул глава государства.

Лукашенко напомнил, что в минувший его визит в Душанбе, была достигнута договоренность с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о содействии в развитии в Беларуси садоводства с использованием таджикского опыта и сортов. В том числе производства винограда, который в зимний период в Таджикистане выдерживает морозы и до минус 25 градусов.

Как говорил Лукашенко, уже по 10 гектаров высажены в Бресте и Гомеле: «Привезли на самолетах эту лозу, чтобы импортозамещением заниматься. Мы у себя его уже можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты. Я не говорю про какие-то арбузы, про традиционные наши культуры – возделывание картофеля, причем самых современных сортов».