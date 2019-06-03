Сериал «Чернобыль» переведут на белорусский язык

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Вскоре после выхода финальной серии сериала «Чернобыль», рассказывающего о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, новый хит компании HBO станет доступен на белорусском языке — видеосервис VOKA совместно с «Амедиа ТВ» приступил к работе над созданием его белорусской озвучки.

«Чернобыль» воссоздает события сразу после аварии на ЧАЭС, рассказывая о жертвах, принесенных ради ликвидации ее последствий и предотвращения еще большей беды. Сценарий для проекта написал Крейг Мазин («Белоснежка и Охотник 2»). Чтобы воссоздать картину событий максимально объективно и близко к реальности, он опирался на архивные источники, свидетельства очевидцев и другие исторические документы.

А основные съемки проходили в локациях, близких к Чернобылю и территориально, и исторически: в Литве и Киеве. При этом большая часть натурных съемок энергоблоков Чернобыльской АЭС происходила на Игналинской АЭС, построенной по сходному проекту.


В сериале «Чернобыль» использован реквизит киностудии «Беларусьфильм»

Британский актер Джаред Харрис («Безумцы», «Корона») исполнил роль Валерия Легасова, члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии. Стеллан Скарсгард («Девушка с татуировкой дракона», «Меланхолия») сыграл заместителя главы Совета министров СССР Бориса Щербину, руководителя этой комиссии. Номинантка на «Оскар» Эмили Уотсон («Рассекая волны») воплотила образ вымышленного ученого-физика Ульяны Хомюк, которая стремится раскрыть истинную причину аварии.

Поставил сериал шведский режиссер Йохан Рен (известный по работе над хитами «Во все тяжкие» и «Викинги»).

В разделе «CINEVOKA — кіно па-беларуску» «Чернобыль» появится в начале июля.
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Тэги: сериал Чернобыль беларуская агучка Персона: Крейг Мазин Йохан Рен Стеллан Скарсгард Эмили Уотсон Джаред Харрис

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