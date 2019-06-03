Сериал «Чернобыль» переведут на белорусский язык

Вскоре после выхода финальной серии сериала «Чернобыль», рассказывающего о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, новый хит компании HBO станет доступен на белорусском языке — видеосервис VOKA совместно с «Амедиа ТВ» приступил к работе над созданием его белорусской озвучки.

«Чернобыль» воссоздает события сразу после аварии на ЧАЭС, рассказывая о жертвах, принесенных ради ликвидации ее последствий и предотвращения еще большей беды. Сценарий для проекта написал Крейг Мазин («Белоснежка и Охотник 2»). Чтобы воссоздать картину событий максимально объективно и близко к реальности, он опирался на архивные источники, свидетельства очевидцев и другие исторические документы.

А основные съемки проходили в локациях, близких к Чернобылю и территориально, и исторически: в Литве и Киеве. При этом большая часть натурных съемок энергоблоков Чернобыльской АЭС происходила на Игналинской АЭС, построенной по сходному проекту.

Британский актер Джаред Харрис («Безумцы», «Корона») исполнил роль Валерия Легасова, члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии. Стеллан Скарсгард («Девушка с татуировкой дракона», «Меланхолия») сыграл заместителя главы Совета министров СССР Бориса Щербину, руководителя этой комиссии. Номинантка на «Оскар» Эмили Уотсон («Рассекая волны») воплотила образ вымышленного ученого-физика Ульяны Хомюк, которая стремится раскрыть истинную причину аварии.

Поставил сериал шведский режиссер Йохан Рен (известный по работе над хитами «Во все тяжкие» и «Викинги»).

В разделе «CINEVOKA — кіно па-беларуску» «Чернобыль» появится в начале июля.