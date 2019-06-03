Выбор Криушенко: кто будет биться с Германией и Северной Ирландией

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу назвал окончательный список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Фото пресс-службы АБФФ

Тренировочный сбор начнется сегодня и продлится по 11 июня.

На два поединка вызваны 23 футболиста:

вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ), Александр Гутор («Динамо» (Бр)), Андрей Климович («Шахтер»);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо» (Мн)), Денис Поляков («Урал», Россия), Максим Володько («Арсенал», Россия), Олег Веретило («Динамо» (Бр)), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Захар Волков (БАТЭ), Кирилл Печенин («Витебск»);

полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба – «Динамо» (Бр)), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба – БАТЭ), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Шахтер»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Саудовская Аравия);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо» (Бр)), Максим Скавыш (БАТЭ), Евгений Шикавка («Лариса», Греция).

Напомним, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года белорусы сыграют на «Борисов-Арене»:

8 июня — с Германией (начало в 21:45);

11 июня — с Северной Ирландией (начало в 21:45).

С билетной программой можно ознакомиться здесь.

Положение команд в группе С: