Выбор Криушенко: кто будет биться с Германией и Северной Ирландией

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Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу назвал окончательный список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Фото пресс-службы АБФФ

Тренировочный сбор начнется сегодня и продлится по 11 июня.

На два поединка вызваны 23 футболиста:

  • вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ), Александр Гутор («Динамо» (Бр)), Андрей Климович («Шахтер»);
  • защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо» (Мн)), Денис Поляков («Урал», Россия), Максим Володько («Арсенал», Россия), Олег Веретило («Динамо» (Бр)), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Захар Волков (БАТЭ), Кирилл Печенин («Витебск»);
  • полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба – «Динамо» (Бр)), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба – БАТЭ), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Шахтер»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Саудовская Аравия);
  • нападающие: Денис Лаптев («Динамо» (Бр)), Максим Скавыш (БАТЭ), Евгений Шикавка («Лариса», Греция).

Напомним, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года белорусы сыграют на «Борисов-Арене»:

С билетной программой можно ознакомиться здесь.

Положение команд в группе С:

  1. Северная Ирландия — 6 очков (2 игры; разница мячей 4-1),
  2. Германия — 3 (1; 3-2),
  3. Голландия — 3 (2; 6-3),
  4. Эстония — 0 (1; 0-2),
  5. Беларусь — 0 (2; 1-6).

Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: футбол-сборная Евро-2020 Персона: Игорь Криушенко

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