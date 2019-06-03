Выбор Криушенко: кто будет биться с Германией и Северной Ирландией
Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу назвал окончательный список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.
Тренировочный сбор начнется сегодня и продлится по 11 июня.
На два поединка вызваны 23 футболиста:
- вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ), Александр Гутор («Динамо» (Бр)), Андрей Климович («Шахтер»);
- защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо» (Мн)), Денис Поляков («Урал», Россия), Максим Володько («Арсенал», Россия), Олег Веретило («Динамо» (Бр)), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Захар Волков (БАТЭ), Кирилл Печенин («Витебск»);
- полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба – «Динамо» (Бр)), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба – БАТЭ), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Шахтер»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Саудовская Аравия);
- нападающие: Денис Лаптев («Динамо» (Бр)), Максим Скавыш (БАТЭ), Евгений Шикавка («Лариса», Греция).
Напомним, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года белорусы сыграют на «Борисов-Арене»:
- 8 июня — с Германией (начало в 21:45);
- 11 июня — с Северной Ирландией (начало в 21:45).
С билетной программой можно ознакомиться здесь.
Положение команд в группе С:
- Северная Ирландия — 6 очков (2 игры; разница мячей 4-1),
- Германия — 3 (1; 3-2),
- Голландия — 3 (2; 6-3),
- Эстония — 0 (1; 0-2),
- Беларусь — 0 (2; 1-6).