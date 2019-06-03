В Минске установили скульптуру Осипа Цадкина

6 июня в Минске в сквере по улице Притыцкого состоится торжественная презентация скульптуры одного из крупнейших представителей авангардного искусства XX века уроженца Витебска Осипа Цадкина.

На мероприятие приглашены премьер-министр Беларуси, главы зарубежных дипломатических миссий и руководство города, VIP-клиенты банка, представители творческой интеллигенции города и страны.

Монументальная бронзовая работа «Носитель даров» (другие названия: «Посланник», «Навигатор») уже установлена в Париже у выхода с Моста инвалидов. Таким образом, Минск стал второй европейской столицей, которая будет украшена скульптурой великого мастера. Это событие стало возможным благодаря «Белгазпромбанку».

Осип Цадкин является одним из ярких представителей Парижской школы. Выдающийся скульптор ХХ столетия родился 28 января (9 февраля) 1888 года в Витебске. Произведения Цадкина представлены в известных музейных и частных собраниях разных стран. Семь его произведений (4 скульптуры и 3 картины), относящиеся к разным периодам творчества художника, находятся в корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».

Наравне с работами Марка Шагала, Хаима Сутина, Леона Бакста, скульптура «Носитель даров» Осипа Цадкина является одной из жемчужин в собрании банка. По инициативе банка работу Цадкина было решено установить в сквере на улице Притыцкого, 60/2, у главного офиса «Белгазпромбанка».

«Это по-настоящему знаковое событие для нашей страны, — подчеркнул председатель правления “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико. — Ведь проект “Арт-Беларусь” изначально задумывался нами как наглядная иллюстрация вклада уроженцев нашей страны в общемировое искусство. На протяжении уже многих лет “Белгазпромбанк” занимается возвращением культурных ценностей в Беларусь, и нам очень приятно поделиться этой замечательной работой Цадкина с Минском и минчанами. Мы хотели не просто установить скульптуру, но создать новое культурное пространство, достойное столицы европейского государства. И, конечно, сделать открытие праздником не только для профессионалов от искусства, но для всех».

«Навигатор» — монументальная скульптура Осипа Цадкина. Первоначально создана из дерева в 1937 году. В центре композиции человек, в руках которого корабль — это один из главных символов произведения, отсылка к родине автора, к фамильному делу его семьи — судостроению. В 1993 году эта же статуя, но уже отлитая в бронзе, была установлена в 7-м округе Парижа у выхода с Моста инвалидов.

«Белгазпромбанк» приобрел один из экземпляров «Навигатора» на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie’s, чтобы установить его у здания своего головного офиса.

На мероприятие приглашены премьер-министр Беларуси, главы зарубежных дипломатических миссий и руководство города, VIP-клиенты банка, представители творческой интеллигенции города и страны.