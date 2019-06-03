Россия сократила поставки нефти в Беларусь

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За пять месяцев текущего года Россия сократила поставки нефти в Беларусь на 7,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Всего за январь-май было поставлено 6,963 млн тонн «черного золота», свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.


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Как отмечается, поставки на МНПЗ за указанный период составили 3,831 млн тонн (- 4,8%), на ННПЗ — 3,131 млн тонн (-10,3%).

В соответствие с планом поставок во II квартале российская сторона должна направить поставить в на белорусские нефтеперерабатывающие заводы 4,55 млн тонн нефти (в I квартале было поставлено 4,5 млн тонн).
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Тэги: поставки нефти

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