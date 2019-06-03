Биржа: белорусский рубль снизился ко всем основным валютам
Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом всех основных иностранных валют.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса белорусского рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20% соответственно.
Так, три основные иностранные валюты сегодня показали следующие результаты:
- доллар: +0,0021 пункта (0,10%) — 2,1010 белорусского рубля;
- евро: +0,0090 пункта (0,38%) — 2,3474 белорусского рубля;
- российский рубль: +0,0043 пункта (0,13%) — 3,2116 белорусского рубля за 100 российских.