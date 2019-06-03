Биржа: белорусский рубль снизился ко всем основным валютам

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом всех основных иностранных валют.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса белорусского рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20% соответственно.

Так, три основные иностранные валюты сегодня показали следующие результаты: