Биржа: белорусский рубль снизился ко всем основным валютам

/ Экономика
Просмотров: 367

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом всех основных иностранных валют.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса белорусского рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20% соответственно.

Так, три основные иностранные валюты сегодня показали следующие результаты:

  • доллар: +0,0021 пункта (0,10%) — 2,1010 белорусского рубля;
  • евро: +0,0090 пункта (0,38%) — 2,3474 белорусского рубля;
  • российский рубль: +0,0043 пункта (0,13%) — 3,2116 белорусского рубля за 100 российских.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера