В статьях на сайте «Вечернего Могилева» нашли признаки экстремизма

Министерство информации обнаружило признаки экстремизма в статьях, размещенных на сайте областной газеты «Вечерний Могилев», сообщает правозащитная инициатива «Журналисты за толерантность».

В распоряжении правозащитников оказалось письмо за подписью первого замминистра информации Павла Легкого. В нем сказано, что Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия в ней проявлений экстремизма подготовило заключение по двум материалам на сайте газеты, посвященным ЛГБТ-тематике.

«Данное экспертное заключение направлено в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности на основании статьи 17.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», — говорится в ответе Легкого на заявление ЛГБТ-активиста из Молодечно Валентина Тишко.

Ранее Тишко направил в ведомство обращение со списком из 14 публикаций «Вечернего Могилева» на тему ЛГБТ, которые просил проверить на наличие в них признаков экстремизма.

Как отмечают представители инициативы «Журналисты за толерантность», могилевское издание является «лидером по использованию языка вражды в белорусских СМИ».

«В мониторинге 2015-2016 годов, когда мы анализировали, как медиа пишут о ЛГБТК+, все пять самых жестких материалов в рейтинге принадлежали этому СМИ. Язык вражды в них просто зашкаливал. Я точно знаю, что эта газета способна производить материалы с экстремистскими высказываниями. Радует, что по постоянству агрессии они, в общем-то, в Беларуси такие одни», — прокомментировала ситуацию представитель инициативы Виола Ермакова.

Согласно белорусскому законодательству, информация запрещается к распространению как экстремистская на основании решений суда. Мининформ ведет республиканский список экстремистских материалов. В случае воспроизведения информации, включенной в него, гражданин может быть признан виновным по статье 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов). Ее санкция предусматривает штраф от 10 до 100 базовых величин.