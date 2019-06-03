За гибель ребенка в колодце в Калинковичском районе возбуждено дело в отношении мастера коммунального предприятия

Уголовное дело по ст. 428 (служебная халатность) возбуждено в отношении мастера участка «Бобровичи» КУП «Коммунальник Калинковичский».

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30 апреля в деревне Замостье Калинковичского района погиб трехлетний мальчик. Ребенок провалился в водопроводный колодец, частично заполненный водой, и утонул. Отверстие колодца было закрыто щитом из ветхих деревянных досок, которые сломались под весом ребенка.

Установлено, что водопроводные колодцы в деревне Замостье находятся на балансе КУП «Коммунальник Калинковичский». Сотрудниками Калинковичского райотдела Следственного комитета допрошены должностные лица предприятия, истребована документация по технической эксплуатации колодцев.