Задержан минчанин, незаконно завладевший недвижимостью на 1 млн евро

Столичные правоохранители задержали 40-летнего ранее судимого минчанина, которого подозревают в незаконном завладении 11 квартирами, общая стоимость которых более 2,42 млн белорусских рублей (более 1 млн евро по нынешнему курсу).

Фото предоставлено пресс-службой ГУВД Мингорисполкома

Как сообщает милиция, мужчина вошел в доверие к руководству компании, которая занималась жилищным строительством в Первомайском районе. Он убедил их внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи, что позволило обладать правом собственности на имущество при неполном расчете.

Подозреваемый заключил 11 договоров купли-продажи, но в установленный срок не внес предоплату в размере 10% от полной стоимости жилья.

Чтобы отвести от себя подозрения, он заключил предварительные договоры с четырьмя лицами о намерении в будущем приобрести у него квартиры. Основное условие – полная предоплата. Покупатели нашлись быстро, так как цены на жилье были смешными.

Как только он внес предоплату, все квартиры перешли в его собственность. После этого он за короткое время продал остальные семь квартир.