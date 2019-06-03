Девочка погибла в ДТП в Житковичском районе. За рулем была ее мать

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ДТП со смертельным исходом случилось около полуночи 2 июня в Житковичском районе.

Легковой автомобиль «Рено Меган Сценик», двигаясь по автодороге Минск — Микашевичи, съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 37-летняя женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением.

На месте аварии от полученных травм скончалась дочь водителя. По предварительной информации, в момент ДТП ребенок не находился в детском удерживающем устройстве и ремнем безопасности пристегнут не был.
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Тэги: ДТП погиб ребенок Город: Житковичи

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