Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Украине

Экс-президент Леонид Кучма вновь будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе (Украина — ОБСЕ — Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом объявлено на брифинге с участием нового президента Украины Владимира Зеленского и Леонида Кучмы 3 июня в Киеве, прямую трансляцию которого вел телеканал ТСН Live.

Фото пресс-службы президента Украины

Зеленский отметил, что у украинских властей есть сформированная позиция о необходимости активизации переговоров в нормандском формате и «разблокировании минских переговоров». «У нас есть, действительно, очень конкретные предложения. И никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — заявил президент Украины.

«Я очень рад, что Леонид Данилович к нам присоединился, я понимаю, что это очень тяжело для президента Кучмы, особенно для его семьи. У нашей группы уже есть конкретные предложения не только по остановке войны, но и по Минским соглашениям, и 5 июня мы представим их», — добавил он.

По словам Зеленского, украинская сторона предлагает ввести «понятные сроки выполнения» договоренностей.

Кучма заявил, что в сложные для Украины времена он «всегда привык принимать решения и выполнять их».

Второй президент Украины представлял официальный Киев на переговорах контактной группы в Минске более четырех лет — с момента ее создания в августе 2014 до октября 2018 года. По неофициальной информации, Кучма сам попросил президента Петра Порошенко о сложении с него полномочий в контактной группе. В этой должности его сменил экс-глава Совета безопасности Украины Евгений Марчук, до этого представлявший украинскую сторону в подгруппе по безопасности. В мае он заявил о прекращении своей работы.

Также из состава украинской делегации вышла первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Она была назначена представителем Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам в мае 2015 года. Покидая пост, Геращенко заявила, что «минский процесс сейчас находится в глубокой коме».

Последнее заседание контактной группы состоялось 24 апреля. Тогда сторонам не удалось договориться об объявлении «пасхального перемирия». Следующее заседание должно было состояться 22 мая, однако было перенесено на 5 июня. Причины переноса не назывались.