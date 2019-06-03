Фотофакт. «Опель» разорвало на части в районе Сеницы

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Серьезное ДТП случилось днем 3 июня на МКАД.

Фото: vk.com/cpbelarus

По сообщению группы «ЧП Беларусь», водитель автомобиля Opel ехал по внешнему кольцу со стороны ул. Казинца на высокой скорости, пошел на опережение, но не справился с управлением. Машина врезалась в столб, ее буквально разорвало на части.
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Тэги: Сеница МКАД ДТП Город: Минск

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