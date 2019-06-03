Фотофакт. «Опель» разорвало на части в районе Сеницы 03.06.2019 / 15:38 / Происшествия Просмотров: 297 A- A+ Серьезное ДТП случилось днем 3 июня на МКАД. Фото: vk.com/cpbelarus По сообщению группы «ЧП Беларусь», водитель автомобиля Opel ехал по внешнему кольцу со стороны ул. Казинца на высокой скорости, пошел на опережение, но не справился с управлением. Машина врезалась в столб, ее буквально разорвало на части. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Сеница МКАД ДТП Город: Минск Другие материалы на эту тему: В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника Лукашенко поручил обсадить Куропаты по периметру туями Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск «Страшно отпускать детей». Деревня за МКАДом страдает из-за километровых пробок