Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию продукции Гродненского мясокомбината

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ввела временные ограничения на импорт продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат».

В сообщении российского ведомства указано, что такое решение принято «в связи с повторным выявлением дифлоксацина и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях».

Кроме этого, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий. В частности усиленный контроль будет действовать в отношении продукции агрокомбината «Снов», компании «Беллакт», Молодечненского молкомбината, Оршанского мясоконсервного комбината.

Российское ведомство объясняет введение усиленного лабораторного контроля тем, что были выявлены незаявленные ДНК в мясной продукции и бактерии группы кишечной палочки в молочной продукции.

Согласно официальным данным, к настоящему времени действуют ограничения в отношении 60 белорусских предприятий на поставки мясной и молочной продукции в Россию.

В первом квартале 2019 года экспорт белорусской мясо-молочной продукции в Россию снизился (по ряду позиций) на 15-30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.