Беларусь откачает всю некачественную нефть в Россию к середине августа, сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

С 24 мая, по его словам, в Россию вытеснено более 200 тысяч тонн нефти, загрязненной хлорорганикой. Чуть меньше одного миллиона тонн остается на территории Беларуси.

Как сообщил Вериго, очистка нефтепроводной системы от грязной нефти предусматривается дорожной картой.

По его словам, чистая нефть будет прокачиваться по одной из ниток нефтепровода «Дружба» в сторону Польши. Эта нефть будет выдавливать некачественное сырье из других ниток нефтепровода в сторону российской станции в Унече. Главный инженер сообщил также, что Беларусь не планирует покупать грязную нефть для последующего ее смешивания с чистой и переработки.

Из-за аварии на нефтепроводе в мае ОАО «Гомельтранснефть Дружба» прокачала всего 7% от запланированных объемов, сказал главный инженер предприятия. По прогнозам белорусского оператора «Дружбы», по итогам этого года Беларусь сможет прокачать на Запад около 40 млн тонн российской нефти, тогда как в прошлом году было поставлено 48,9 млн тонн.

Недополученная выручка от транзита, а также затраты на ликвидацию последствий аварии, в том числе диагностические работы, будут учитываться оператором при подсчете потерь, сообщал БелаПАН источник в нефтяной отрасли Беларуси.

«Когда мы устраним последствия, сядем и сможем трезво оценить, сколько мы потеряли. Конец августа — это тот срок, который обозначен по подсчету потерь. Пока нельзя даже приблизительно сказать, сколько это составит», — отмечал собеседник.

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать в Беларусь по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти по трубопроводу «Дружба» был полностью остановлен. Поставки чистой нефти возобновились в начале мая.