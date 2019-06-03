Румын создал видео о захвате своей страной украинской Буковины
На видео писателя из Бухареста Дана Ионеску говорится о гипотетическом захвате Румынией территорий части Черновицкой и Одесской областей в 2022 году.
По его словам, видео представляет собой часть его книги об альтернативных временах, сообщил черновицкий телеканал
После публикации видео главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос собрал срочное совещание. После этого Ионеску обратился к Матиосу и посоветовался с юмором относиться к ролику о захвате части территории Украины.
Буковина — историческая область, разделенная между Украиной и Румынией. Северная часть вошла в состав УССР в 1940 году.