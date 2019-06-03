Румын создал видео о захвате своей страной украинской Буковины

На видео писателя из Бухареста Дана Ионеску говорится о гипотетическом захвате Румынией территорий части Черновицкой и Одесской областей в 2022 году.

По его словам, видео представляет собой часть его книги об альтернативных временах, сообщил черновицкий телеканал «UA: Буковина» .

После публикации видео главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос собрал срочное совещание. После этого Ионеску обратился к Матиосу и посоветовался с юмором относиться к ролику о захвате части территории Украины.

Буковина — историческая область, разделенная между Украиной и Румынией. Северная часть вошла в состав УССР в 1940 году.