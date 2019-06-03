Более 100 человек пострадали и 14 погибли в ходе разгона забастовки в Судане

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Против участников сидячей забастовки в Хартуме применили оружие.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.


В дружественной Лукашенко стране произошел военный переворот

Полиция и спецназ приступили к зачистке площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны и демонтажу появившегося там два месяца назад палаточного лагеря. Позднее к ним присоединились военные, которые взяли площадь под свой полный контроль, выставив там кордоны безопасности.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля. Был арестован президент Омар аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, распущено правительство, приостановлено действие конституции. Позже в доме экс-президента нашли миллионы евро. Аль-Башир признал себя виновным в коррупции и отмывании денег.
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Тэги: забастовка оппозиция разгон демонстрации Судан Персона: Омар аль-Башир Город: Хартум

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