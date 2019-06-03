В Минске подготовили площадку для строительства первого «Леруа Мерлен»

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Строительный гипермаркет французского оператора формата «Сделай сам» откроется в 2020 году на месте бывшего авторынка «Ждановичи» на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской.

Об этом сообщает TUT.by.

Фото: TUT.by


В Минске построят французский гипермаркет Leroy Merlin

Компания была основана в 1923 году во Франции супругами Адольфом Леруа и Роз Мерлен. Специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В настоящее время в мире открыто около 500 магазинов. В среднем в магазине Leroy Merlin работают 350-400 человек.

 

 
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Тэги: Leroy Merlin строительный магазин Город: Минск

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