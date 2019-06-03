Газпром отчитался о рекордной добыче газа за восемь лет

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Российский газовый монополист в январе-мае текущего года увеличил добычу газа до 222,7 млрд кубометров. Это максимальный показатель за восемь лет.

В мае добыча газа компании выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Она увеличивается седьмой месяц продряд, сообщили в пресс-службе Газпрома.

Официальный план добычи на 2019 год составляет 495 млрд кубометров. Но уже сейчас сумма добычи за последние 12 месяцев составляет почти 506 млрд кубометров газа.
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Тэги: Газпром добыча газа Город: Москва

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