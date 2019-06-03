Президент Азербайджана посетит Минск в июне

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Ильхам Алиев прилетит в Минск для участия в церемонии открытия вторых Европейских игр.

Подготовку визита обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и посол Азербайджана Латиф Гандилов, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Вторые Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня 2019-го. В играх примут участие 4082 спортсмена из 50 государств.

О решении посетить церемонию открытия также заявляла новый президент Грузии. Саломе Зурабишвили впервые будет в Беларуси на своем посту.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Беларусь-Азербайджан Европейские игры-2019 Персона: Ильхам Алиев Латиф Гандилов Андрей Дапкюнас Саломе Зурабишвили Город: Минск

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