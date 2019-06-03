МТС запустил мобильную связь во всех тоннелях минского метро

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Интернетом теперь можно свободно пользоваться на любом участке минского метрополитена. МТС обеспечил мобильной связью 3G все тоннели на обеих ветках, их общая длина — 37 км.

Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей.

Технология позволяет обеспечить высокую пропускную способность сети, несмотря на скорость движения поезда и металлический корпус вагонов.
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Тэги: МТС минское метро мобильный интернет Город: Минск

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