МТС запустил мобильную связь во всех тоннелях минского метро
Интернетом теперь можно свободно пользоваться на любом участке минского метрополитена. МТС обеспечил мобильной связью 3G все тоннели на обеих ветках, их общая длина — 37 км.
Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей.
Технология позволяет обеспечить высокую пропускную способность сети, несмотря на скорость движения поезда и металлический корпус вагонов.