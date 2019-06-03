Послы Польши и Израиля в Украине возмутились новым памятником Шухевичу

Дипломаты утверждают, что командующий УПА Роман Шухевич якобы сыграл решающую роль в массовых убийствах.

Фото: Руслан Марцинкив / Facebook

Посол Польши Бартош Цихоцки и посол Израиля Джоэл Лион выразили протест мэру Ивано-Франковска из-за нового памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

«Мы хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителям и их бабушкам и дедушкам, что Роман Шухевич был персонально ответственен за то, что унес жизни десятков тысяч равных себе — пулями, огнем, изнасилованием, пытками и другими зверскими методами — только потому, что они молились Богу на польском или иврите», — указано в письме.

Дипломаты выразили уверенность в том, что необходимо поощрять желание к изучению истории, а также готовность способствовать путешествиям для выявления подлинной истории.