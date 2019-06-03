Видеофакт. ОМОН ворвался к оршанцу из-за незарегистрированного арсенала

Получив оперативную информацию об оружии, в частный дом, где оно могло храниться, отправились сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН.

У рабочего одного из предприятий Орши нашли карабин Мосина образца 1938 года, обрез двуствольного охотничьего ружья и одноствольное охотничье ружье конструкции Фролова 28 калибра, сообщили в областном УВД. Также у него изъяли ряд составных частей боевого оружия, 19 магазинов, 33 возвратных и боевых пружин пистолета Макарова и другие элементы оружия, а также более 50 граммов бездымного пороха и пневматическое оружие.

Годными для стрельбы экспертиза признала мосинский карабин и обрез охотничьего ружья.

В отношении владельца арсенала завели уголовное дело.