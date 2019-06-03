В Одесской области током убило 11-летнюю девочку

Девочка коснулась неисправного электрического провода и погибла на месте.

Трагедия случилась в селе Кодымского района, пока мать возилась по хозяйству, а отец повел коня на пастбище, сообщили в отделе коммуникации областного управления Нацполиции. Девочка играла в подсобном помещении, взялась за неисправный электрический провод от электроплитки и в результате замыкания погибла на месте.

В семье есть еще двое детей 10-ти и 15-ти лет.

Полиция начала уголовное производство по двум статьям.