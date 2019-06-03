Охота на зубра в Беларуси подешевела на 20%

Правительство Беларуси снизило для граждан страны стоимость охоты на зубров.

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Разрешение на добычу зубра из молодняка текущего года обойдется белорусским охотникам на 20% дешевле. Цена снижена с 1000 рублей до 800 рублей. Цена охоты на молодняк в возрасте от одного до двух лет тоже существенно снизилась: разрешение будет стоить не 3000 рублей, как раньше, а 2500 рублей.

Такие изменения правительство внесло своим постановлением от 1 июня № 350 в свой документ по регулированию вопросов охоты и ведения охотничьего хозяйства.

Как уточняется, зубры, на которых стало дешевле охотиться, относятся к резервному генофонду. Это значит, что они имеют признаки истощения, которые длятся более полугода, имеют опасные для жизни травмы, родились с отклонениями в физическом развитии и др.

Зубр находится под охраной с 1946 года, он занесен в Красную книгу Беларуси. Наша страна является первой в мире по численности зубров, которые живут на воле.

Численность этих животных в Беларуси за последние два года выросла на 107 особей (6%) и достигла 1886, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Охотится в Беларуси разрешено только на зубров резервного генофонда. Сама охота возможна круглый год, за исключением февраля.

Убийство этих животных без лицензии карается очень строго. Так, в феврале 2019 года охотникам из Брестского района, которые убили европейского зубра, дали по два года колонии общего режима каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 5 лет и штрафом в 3825 рублей.