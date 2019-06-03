Велосипедист попал под БМВ и погиб в Пинском районе
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ДТП со смертельным исходом произошло вечером 2 июня на автодороге Ивацевичи — Пинск — Столин.
По предварительной информации, 44-летний водитель БМВ из Пинска совершил наезд на 58-летнего жителя Логишина, который при наличии обочины, двигался в попутном направлении на велосипеде по краю проезжей части и непосредственно перед столкновением изменил направление движения в сторону центра дороги, сообщили в областной ГАИ.
Сельчанин погиб на месте происшествия.