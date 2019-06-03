Велосипедист попал под БМВ и погиб в Пинском районе

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 2 июня на автодороге Ивацевичи — Пинск — Столин.

Фото: ГАИ

По предварительной информации, 44-летний водитель БМВ из Пинска совершил наезд на 58-летнего жителя Логишина, который при наличии обочины, двигался в попутном направлении на велосипеде по краю проезжей части и непосредственно перед столкновением изменил направление движения в сторону центра дороги, сообщили в областной ГАИ.

Сельчанин погиб на месте происшествия.