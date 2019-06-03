Власти Минска отказались от современного пешеходного моста

Одобренного раньше моста через Свислочь возле гостиницы «Беларусь» не будет. Власти решили отремонтировать старый.

Источник: VDS Production

В ноябре 2018 года архитектурный совет при главном архитекторе Минска одобрил проект моста возле гостиницы «Беларусь», который разработала известная компания VDS Production. Планировалось, что такую конструкцию установят к Европейским играм, и сообщалось, что финансирование на это дело есть, передает агентство «Минск-Новости» .

Но со сменой руководства города поменялись и эти планы. Реализация такого проекта оказалась слишком затратной. Поэтому сейчас мост демонтировали, но не для замены, а для капремонта.