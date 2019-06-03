Более 300 военнослужащих из России будут участвовать в минском параде 3 июля

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В пешем парадном расчете ко Дню освобождения Минска от нацистов пройдут торжественным маршем военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа России.


Около четырех тысяч военнослужащих будут задействованы в параде 3 июля

Также будет задействована новейшая боевая техника ЗВО — в составе механизированной колонны пройдут комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В воздушном строю продемонстрируют групповую слетанность экипажи вертолетов Ми-8 и Ка-52, истребителей Су-30 и Су-34.

В параде примут участие представители иностранных армий восьми государств.
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Тэги: День Независимости военный парад Беларусь-Россия

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