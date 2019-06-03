Более 300 военнослужащих из России будут участвовать в минском параде 3 июля

В пешем парадном расчете ко Дню освобождения Минска от нацистов пройдут торжественным маршем военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа России.

Также будет задействована новейшая боевая техника ЗВО — в составе механизированной колонны пройдут комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В воздушном строю продемонстрируют групповую слетанность экипажи вертолетов Ми-8 и Ка-52, истребителей Су-30 и Су-34.

В параде примут участие представители иностранных армий восьми государств.