В Ираке приговорили к казни 11 граждан Франции
Суд Багдада вынес смертный приговор последним двум французам из 11, переведенных в Ирак из Сирии. Их подозревают в связях с «Исламским государством».
Об этом сообщает телеканал
С начала 2018 года в Ираке приговорили к различным срокам и смертной казни более 500 иностранцев за связи с ИГИЛ. Ни один из них еще не был казнен.
Согласно законодательству Ирака, смертная казнь, которая осуществляется путем повешения, грозит всем, кто присоединился «террористической группировке». Для этого даже не обязательно участие в вооруженных действиях.