В Ираке приговорили к казни 11 граждан Франции

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Суд Багдада вынес смертный приговор последним двум французам из 11, переведенных в Ирак из Сирии. Их подозревают в связях с «Исламским государством».

Об этом сообщает телеканал France 24.

С начала 2018 года в Ираке приговорили к различным срокам и смертной казни более 500 иностранцев за связи с ИГИЛ. Ни один из них еще не был казнен.

Согласно законодательству Ирака, смертная казнь, которая осуществляется путем повешения, грозит всем, кто присоединился «террористической группировке». Для этого даже не обязательно участие в вооруженных действиях.
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Тэги: ИГИЛ Ирак Франция смертная казнь Город: Багдад

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