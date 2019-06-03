В Ираке приговорили к казни 11 граждан Франции

Суд Багдада вынес смертный приговор последним двум французам из 11, переведенных в Ирак из Сирии. Их подозревают в связях с «Исламским государством».

Об этом сообщает телеканал France 24 .

С начала 2018 года в Ираке приговорили к различным срокам и смертной казни более 500 иностранцев за связи с ИГИЛ. Ни один из них еще не был казнен.

Согласно законодательству Ирака, смертная казнь, которая осуществляется путем повешения, грозит всем, кто присоединился «террористической группировке». Для этого даже не обязательно участие в вооруженных действиях.