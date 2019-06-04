Москва согласилась с алгоритмом компенсации за грязную нефть

В российской столице прошел очередной раунд переговоров по вопросу компенсации за грязную нефть. Во встрече кроме представителей РФ и Беларуси принимали участие и европейские получатели нефти, в числе которых французская Total и польская Orlen.

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Как отметил после заседания заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, конкретные суммы стороны не обсуждали. Однако, по его словам, «процедурные моменты, механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня обсудили, и концептуально приняты всеми сторонами».

О том, что с середины апреля по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть, сообщил государственный концерн «Белнефтехим».

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Александр Лукашенко 11 мая заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла «огромные деньги», измеряемые сотнями миллионов долларов. Однако министр энергетики РФ Александр Новак 15 мая сообщил журналистам, что, по его личной оценке, общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысит 100 млн долларов.

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, по возбужденному Генпрокуратурой уголовному делу по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», проведены первые задержания. Уголовное производство открыто сразу по трем статьям УК:

ст. 158 (кража);

ст. 210 (организация преступного сообщества);

ст. 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения).

Подозреваемые в настоящее время находятся в следственном изоляторе.