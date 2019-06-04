Лукашенко выписал «волчий билет» двум судьям

Слова Александра Лукашенко об «уродах» в судейском корпусе получили свое юридическое подтверждение.

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Как следует из указа главы государства №209 от 31 мая «О назначении и освобождении судей», два «человека в мантиях» освобождены от своих должностей за «совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

Своеобразный «волчий билет» выписан Татьяне Черкас (была председателем и судьей суда Партизанского района Минска) и Александру Шилину (уже бывший председатель и судья суда Свислочского района).

Напомним, 25 февраля Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что в последнее время к нему приходит информация об увеличении фактов противоправной деятельности со стороны судей: «Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет».

Совсем недавно с подобной формулировкой был уволен полковник Андрей Втюрин, занимавший должность заместителя государственного секретаря Совета безопасности: «За совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Однако, в отличие от уволенных судей, он находится под стражей. 29 апреля некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили о задержании Втюрина сотрудниками Комитета госбезопасности по подозрению в получении взятки.