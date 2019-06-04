Кубок Стэнли. «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» продолжают борьбу за самый престижный в мире хоккея трофей – Кубок Стэнли.

В четвертом поединке финальной серии «блюзмены» на домашней арене «Энтерпрайз-центра» одержали победу над «Бостон Брюинз» – 4:2 и сравняли счет в финальной серии – 2:2.

Первые три матча завершились со следующими результатами:

28.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 4:2;

30.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 2:3 (ОТ);

02.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 2:7.

Теперь команды будут играть по матчу дома и в гостях: