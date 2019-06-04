Кубок Стэнли. «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии

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Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» продолжают борьбу за самый престижный в мире хоккея трофей – Кубок Стэнли.

В четвертом поединке финальной серии «блюзмены» на домашней арене «Энтерпрайз-центра» одержали победу над «Бостон Брюинз» – 4:2 и сравняли счет в финальной серии – 2:2.

Первые три матча завершились со следующими результатами:

  • 28.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 4:2;
  • 30.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 2:3 (ОТ);
  • 02.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 2:7.

Теперь команды будут играть по матчу дома и в гостях:

  • 5-й. 07.06. – Бостон;
  • 6-й. 10.06. – Сент-Луис;
  • 7-й (если понадобиться). 13.06. – Бостон.
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Тэги: НХЛ Кубок Стэнли Город: Сент-Луис

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