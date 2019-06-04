ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к паролям россиян

Федеральная служба безопасности потребовала ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В компании заявили, что не готовы «слить» спецслужбе своих пользователей, так как эти ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей системы «Яндекса».

Запрос был направлен несколько месяцев назад. Собеседники РБК утверждают, что компания так и не предоставила ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

Напомним, именно за подобный отказ был заблокирован мессенджер Telegram.

Чем грозит «неповиновение»? По закону ФСБ должна составить протокол об административном правонарушении и, если суд признает «Яндекс» виновным по статье 13.31 КоАП, может назначить компании штраф в размере до 1 млн руб., пояснил партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

По его словам, если компания и после этого не предоставит ключи шифрования, Роскомнадзор вынесет ей предписание об устранении нарушения, на исполнение которого дается не менее 15 дней.

«В случае неисполнения предписания Роскомнадзор, в теории, может обратиться в суд с требованием заблокировать на территории России сервисы, ключи шифрования от которых отказываются предоставить», — говорит Дарбинян.