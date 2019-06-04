Гендиректор МТЗ Федор Домотенко готов работать там, куда направит его президент

Генеральный директор Минского тракторного завода Федор Домотенко готов работать там, куда направит его президент. Так он прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста руководителя тракторного завода.

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«Никто мне ничего не говорил, - сказал он корреспонденту Naviny.by . - Я думаю, это решение не принимается кулуарно. Где скажет глава государства, там и буду работать».

По его словам, в настоящее время он продолжает руководить МТЗ.

«Работа идет в обычном режиме. Рассматриваю текущие вопросы производственно-хозяйственной деятельности и смотрю в будущее, что необходимо делать в сельском хозяйстве», - заявил Домотенко.

Гендиректор отметил, что к кадровым вопросам, которые находятся в ведении главы государства, он относится спокойно.

Ранее tut.by со ссылкой на источники писал, что Домотенко может покинуть МТЗ.