Макей рассказал, что нужно сделать, чтобы проходить границы ЕС без очередей

Для облегчения режима прохождения границы с ЕС необходима готовность к этому с обеих сторон, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, общаясь с журналистами 4 июня перед началом экспертного семинара «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы».

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Он напомнил, что предложения Беларуси по облегчению прохождения границы с ЕС были озвучены белорусской стороной в мае в Брюсселе, во время мероприятий, приуроченных к 10-летию Восточного партнерства.

«Я прочитал отклики на форумах после этого. Кто-то говорит, что на нашей стороне возникают проблемы. Но подавляющее большинство высказывается в том плане, что все-таки — возможно, из-за нехватки кадров или технического оборудования — больше всего проблем возникает на стороне наших партнеров. Нам надо сесть за стол переговоров и определиться, что нужно для того, чтобы перевозчики и обычные граждане проходили границу в нормальном режиме, чтобы не было такого, что люди ожидают 10-15 часов, а то и сутки», — считает Макей.

Министр отметил, что для этого нужны и определенные финансовые средства, чтобы обеспечить более высокий уровень технического оснащения.

«Мы работаем над этим, многое сделано. Надо просто сесть и определиться вместе с нашими партнерами, заинтересованными сторонами (пограничники, таможенники), что нужно, чтобы эта проблема была решена», — сказал Макей.