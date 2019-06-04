Макей рассказал о рутинной работе с российскими коллегами

Беларусь и Россия ведут рутинную работу по обсуждению дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 4 июня журналистам перед началом экспертного семинара «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы».

«Мы действительно ведем разговор относительно того, в каких сферах мы могли бы работать более эффективно вместе и какие направления нашей более глубокой интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших стран», — сказал Макей.

Отвечая на вопрос, по каким пунктам у Беларуси и России есть разногласия по дальнейшей интеграции, Макей сказал: «Придет время и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа».

Он также добавил: «Я просил бы вас обратиться к заявлениям главы государства, в том числе во время послания народу и парламенту, там было сказано и относительно суверенитета Беларуси, и относительно того, как воспринимались бы внутри Беларуси некие попытки отдать этот суверенитет на откуп каким-то иным государствам. Было сказано все на этот счет, не вижу смысла повторяться».