В Минске начала вещание новая радиостанция Energy FM

В Минске и Минском районе начала вещание радиостанция Energy FM. Она заменила «Хит-Радио», которое вещало на частоте 100.4 FM с 2002 года.

Как отмечается в официальном сообщении по поводу запуска радиостанции, новые подходы в программировании позволили увеличить количество песен в часу практически вдвое.

Кроме того, сотрудники радио в режиме онлайн отслеживают, как меняются музыкальные вкусы аудитории, чтобы предложить ей ту музыку, которую она хочет слышать в конкретное время.

При этом в эфире звучат только новые, горячие хиты без комментариев ведущих и шоу-программ. Музыкальный формат Energy FM основан на слогане «То, что у других завтра, у нас — сегодня».