Лукашенко: Беларуси есть чему учиться в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом он заявил 4 июня на встрече с генеральным директором организации Фрэнсисом Гарри.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я могу назвать вас старым другом, потому что со времени создания Всемирной организации интеллектуальной собственности мы стояли у ее истоков. Мы сразу присоединились к ней (учреждающая ВОИС конвенция подписана Беларусью 16 ноября 1967 года). И у нас уже большая история сотрудничества, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы встречались с вашими предшественниками. И я довольно глубоко погружен в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности и нашей национальной организации».

Как отметил белорусский руководитель, в ходе визита Фрэнсиса Гарри стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС. В нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты совместной деятельности. «Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь», — заверил глава государства.

По его словам, Беларусь вплотную начала заниматься вопросами защиты прав интеллектуальной собственности. «Нам многому надо учиться. Вы нам в этом отношении помогаете очень много. Особенно в плане образовательных программ, поддержки наших специалистов. Я вам за это очень благодарен», — сказал Лукашенко.