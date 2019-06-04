Вице-премьер Дворник: ограничения Россельхознадзора не носят системного характера

Временные ограничения, которые периодически вводятся Россельхознадзором в отношении белорусской продукции, «не носят системного характера и не влияют на развитие сельскохозяйственного потенциала нашей республики», заявил журналистам вице-премьер Владимир Дворник 4 июня на открытии выставки «Белагро» в агрогородке Щомыслица под Минском.

«Поэтому если какие-то проблемы возникают, то мы стараемся обоюдно их решить, — добавил заместитель премьер-министра. — Мы видим эту тему сегодня, мы находим понимание со стороны России, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на их решение».

При этом, по его словам, важно, чтобы при введении ограничений вовремя информировалась белорусская сторона.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 3 июня ввела временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат». Кроме этого, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий мясной и молочной отрасли. В частности усиленный лабораторный контроль будет действовать в отношении продукции агрокомбината «Снов», компании «Беллакт», Молодечненского молочного комбината, Оршанского мясоконсервного комбината.

Согласно официальным данным, к настоящему времени действуют ограничения в отношении 60 белорусских предприятий на поставки мясной и молочной продукции в Россию.

В первом квартале 2019 года экспорт белорусской мясо-молочной продукции в Россию снизился (по ряду позиций) на 15-30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В январе-марте Беларусь экспортировала в Россию 22,5 тыс. тонн говядины свежей и охлажденной на 79,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки снизились на 16,1% в физическом выражении и на 23,1% — в стоимостном.

Экспорт белорусского мяса и субпродуктов домашней птицы в Россию в первом квартале составил 29,7 тыс. тонн — уменьшился на 14,5% в физическом выражении и на 5,5% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сократился экспорт колбас. За январь-март Беларусь поставила на российский рынок 6,5 тыс. тонн колбас и аналогичных продуктов из мяса, что на 26,9% меньше в физическом выражении и на 31,1% — в стоимостном.

На проблемы с экспортом белорусской мясо-молочной продукции в Россию обратил внимание Александр Лукашенко 16 мая, назначая руководящих работников предприятий и облисполкомов.

«На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет — непонятным. Даже планы выработали с ними — балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок… Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств, эту проблему», — заявил Лукашенко.