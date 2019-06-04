Новый президент Литвы пообещал поддерживать диалог с Беларусью

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции в Вильнюсе 4 июня пообещал поддерживать диалог с Беларусью, поскольку для этой балтийской страны «важна самостоятельность соседнего государства».

«Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание, — цитирует президента новостной портал Delfi. — И в наших интересах прежде всего, чтобы у нашей восточной границы был независимый, самостоятельный и экономически дееспособный партнер, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью».

Вместе с тем Науседа отметил, что пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог «на самом высшем уровне или на уровне министров».

«Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать», — подчеркнул политик.

Портал обращает внимание на то, что риторика Науседы по этому вопросу отличается от риторики его предшественницы Дали Грибаускайте, которая не одобряла диалог с Беларусью на высшем уровне из-за связей белорусских властей с Россией и разногласий по поводу строительства Белорусской АЭС у литовской границы.

Беспартийный 55-летний экономист и преподаватель Вильнюсской бизнес-школы Гитанас Науседа был избран главой государства во втором туре президентских выборов 26 мая, его инаугурация назначена на 12 июля.

На предвыборных дебатах 8 апреля политик заявлял, что ситуация вокруг строящейся БелАЭС не должна полностью затемнять отношения Вильнюса и Минска.

«Я не вижу причин, по которым наша позиция по БелАЭС должна бы полностью затмить наши отношения с Беларусью, поскольку я считаю, что наши отношения с Беларусью должны основываться на том принципе, что мы хотим, чтобы сохранялось независимое государство у наших восточных границ. Не стоит прерывать контакты. Я думаю, что нужно сотрудничать и на политическом, и на экономическом, и на всех прочих уровнях», — говорил он.

Однако Науседа отмечал, что до решения вопроса по БелАЭС он «не менял бы позиции Литвы по блокированию соглашений Беларуси с Евросоюзом».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят ядерное топливо, должен состояться осенью; второго, согласно документам «Росатома», — до конца этого года.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.

Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.