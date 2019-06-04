Бум потребительского кредитования возобновился?

За первые четыре месяца 2019 года задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 6,8%.

По данным Нацбанка, на 1 мая потребительский кредитный портфель белорусских банков составлял 4.684,7 млн рублей. По сравнению с началом года он увеличился на 299,3 млн.

Следует отметить, что в последние годы в Беларуси наблюдаются высокие темпы потребительского кредитования. Такую динамику эксперты объясняют тем, что на фоне снижения процентных ставок повысилась доступность для населения банковских кредитов. В результате за 2017 год задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 75% (до 3 млрд рублей), в 2018-м — на 45,7% (до 4,39 млрд рублей).

В апреле Нацбанк довел до банков дополнительные требования, которые они должны выполнять при рассмотрении заявок клиентов на получение потребительских кредитов.

В письме, направленном регулятором коммерческим банкам, напоминается, что с 2018 года в процессе предоставления кредитов на потребительские нужды коммерческие банки должны использовать показатель долговой нагрузки (рассчитываемый как процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя).

«В этой связи рекомендуем банкам учитывать при оценке кредитоспособности заявителей (кредитополучателей) — физических лиц содержащиеся в информационном ресурсе ЕРИП сведения об исполнении обязательств по регулярным платежам заявителей (кредитополучателей) за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и другие услуги», — говорилось в письме Нацбанка.

Регулятор также отметил, что при расчете показателя долговой нагрузки коммерческие банки должны учитывать сведения о коммерческих займах (розничной продаже товаров в кредит, отсрочке или рассрочке оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), предоставленных физлицам.

В апреле на расширенном заседании правления Нацбанка начальник управления финансовой стабильности Игорь Могилевич заявил о возможном ужесточении требований к величине долговой нагрузки физлиц в случае ускорения темпов кредитования населения.

«По данным кредитного регистра, продолжается рост количества физических лиц, имеющих хотя бы один потребительский кредит, и количества потребительских кредитов на одного заемщика. И хотя на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, в случае ускорения темпов кредитования в данном сегменте возможно ужесточение параметров ограничения долговой нагрузки», — сказал представитель Нацбанка.

1 мая 2018 года в Беларуси был введен показатель долговой нагрузки, согласно которому банки должны ограничивать выдачу кредитов физическим лицам, чьи ежемесячные финансовые обязательства превышают 40% от среднемесячного дохода. Представители банковского сектора не исключают, что если Нацбанк захочет ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, показатель может стать ниже 40%.