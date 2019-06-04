Городской праздник «ЭКВАТОР Фест» пройдет в Бресте 27 июля

27 июля в Бресте пройдет второй городской праздник «ЭКВАТОР Фест». Хедлайнерами главной сцены станут белорусская группа Nizkiz и российские «Градусы».

«ЭКВАТОР Фест» пройдет на территории торгово-развлекательного центра «Экватор» (ул. Гаврилова, 16). Ведущими праздника будут Илья Кононов и Катерина Раецкая. Главная сцена будет работать в режиме нон-стоп с 12:00 до 23:00. Наблюдать за исполнителями можно будет как с танцпола, так и из нескольких relax-зон и с территории фудкорта.

На малой сцене можно будет послушать интересных спикеров и блогеров, познакомиться с брестскими стендап-комиками и попробовать себя в юмористической импровизации. Специально для фестиваля разрабатывается интеллектуальный квиз с вопросами об истории Бреста, а также мобильный квест, который смогут пройти все желающие.

У ТРЦ «Экватор» разместится большая площадка для активных развлечений — территория с семейными эстафетами, город мастеров, детский городок «Полесье» и больше десятка различных аттракционов.

Вход на территорию фестиваля свободный.

В прошлом году «ЭКВАТОР Фест» за день посетило порядка 45 тысяч человек.