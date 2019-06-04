В подмосковном Королёве похитили оборудование для космической техники

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Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» на майские праздники. Это зафиксировали камеры наблюдения.

Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко подтвердил эту информацию. «Факт незаконного проникновения посторонних лиц нам известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения», — рассказал он РБК.


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По словам источника, речь идет о краже электронных плат для космической техники (включая научно-энергетический модуль, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией) и швейцарских приборов.

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров полагает, что, учитывая высокую стоимость электроники космического назначения, ущерб может достигать десятков миллионов российских рублей.
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Тэги: космическая отрасль Россия кража Роскосмос Персона: Владимир Устименко Город: Королев

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