За подстрекательство к даче взятки будут судить сотрудника сельисполкома

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Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении ведущего специалиста одного из сельисполкомов в Мядельском районе Витебской области.


Бывшего директора завода «Оптрон» будут судить за коррупцию

По сообщению пресс-службы прокуратуры, должностное лицо обвиняют в подстрекательстве к даче взятки и покушении на мошенничество.

С июля 2014 года по декабрь 2017-го он злоупотребил доверием учредителя ЧУП и сказал, что может передать в качестве взятки 30 тысяч долларов должностным лицам Минского облисполкома, Мядельского райисполкома и Белгипрозема, чтобы те помогли выделить дополнительный земельный участок для реконструкции АЗС и строительства придорожного сервиса.

Обвиняемый получил от потерпевшего сначала 23 тыс. долларов, затем 1,7 тыс. евро. А при получении 12 тысяч долларов его задержали сотрудники милиции.
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Тэги: Белгипрозем коррупция взятка Город: Мядель

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