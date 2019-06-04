Глава представительства ЕС назвала трудности в отношениях с Беларусью

В отношениях Евросоюза с Беларусью есть трудности в двух ключевых областях, заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на экспертном семинаре «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы» 4 июня в Минске.

«Это касается наших стремлений по укреплению демократических структур, улучшению доступа граждан к правосудию, борьбе с коррупцией и поддержке свободных и независимых медиа, — сказала Викторин. — ЕС предлагает поддержку в продвижении реформы правовой сферы, делая акцент на верховенстве закона и судебной реформе. В настоящее время в тесном сотрудничестве с белорусскими властями мы работаем над проектом в сфере верховенства права».

Викторин также отметила, что для создания благоприятной деловой среды требуется прозрачность, четкие правила и конкретные юридические реформы.

Она назвала важным условием диалог с гражданским обществом, на поддержку которого ЕС в 2014-2018 годах выделил 28,2 млн евро.

«Осуществление реформ и предоставление ощутимых выгод гражданам останется ключевым приоритетом нашего партнерства в ближайшие годы», — отметила Викторин.

«Вместе мы должны формировать будущее, наша совместная работа не закончена, — сказала она. — Нам необходимо критически взглянуть на стоящие перед нами проблемы и подумать о том, как обеспечить, чтобы наше партнерство оставалось устойчивым, актуальным и всеобъемлющим».

Викторин обратила внимание, что Восточное партнерство — это возможность для сближения стран Восточной Европы и Южного Кавказа с Евросоюзом. «Важно подчеркнуть, что в рамках Восточного партнерства есть как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество, — сказала Викторин. — И в двустороннем сотрудничестве с самого начала признавались различия между странами. У разных восточных партнеров были разные устремления в отношениях с Евросоюзом».

По ее мнению, такой дифференцированный подход к сотрудничеству со странами Восточного партнерства доказывает, что это сотрудничество не направлено против кого-либо.

Что касается Беларуси, отметила Викторин, то освобождение политзаключенных в 2015 году позволило ЕС начать политику критического взаимодействия со страной. Была создана Координационная группа Беларусь-ЕС, которая впервые позволила дважды в год на постоянной основе собирать вместе высоких чиновников с обеих сторон.

«Беларусь сейчас последовательно призывает к установлению договорных отношений (речь идет о том, чтобы начать переговоры по базовому соглашению о сотрудничестве. — ред.), — сказала Викторин. — И мы сейчас тесно сотрудничаем для того, чтобы согласовать приоритеты партнерства, которые станут первым подобным документом между ЕС и Беларусью. Кроме того, мы увеличили объем помощи Беларуси и выделили 111,5 млн евро за период 2014-2018 годов».

Говоря о достижениях за 10 лет участия Беларуси в Восточном партнерстве, Викторин отметила, что ЕС поддержал более 4,5 тыс. предприятий через финансирование, обучение и открытие экспортных возможностей на новых рынках через инициативу EU4Business, а также помог в создании более четырех тысяч новых рабочих мест.

«Экономическое развитие тесно связано с инвестициями в людей, — сказала Викторин. — Экономика не может функционировать, если молодые люди не имеют нужных навыков и квалификации, которые требует рынок труда. Поэтому увеличение инвестиций в развитие навыков молодежи, предпринимательства и возможности трудоустройства было и останется приоритетом ЕС».

Она напомнила, что на саммите Восточного партнерства в мае в Брюсселе было объявлено о выделении еще 340 млн евро на поддержку молодежных программ.

Еще одним результатом Восточного партнерства Викторин назвала «значительный прогресс» в улучшении транспортных связей и инфраструктуры, а также в повышении энергоустойчивости и энергоэффективности.