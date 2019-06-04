На складах минских предприятий скопилась продукция на миллиард рублей

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По данным на 1 мая, на складах промышленных предприятий скопилось продукции на сумму 1 049,4 млн рублей.

Соотношение запасов и среднемесячного объема производства в январе-апреле 2019 года составило 95 % (85,3 % — в аналогичном периоде 2018-го), сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Главное статистическое управление города.

Наибольший удельный вес в запасах готовой продукции города занимает продукция организаций по производству транспортных средств и оборудования (19,7 %) и производству машин и оборудования (18,2 %).

Меньше всего складируют готовую продукцию предприятия местных исполнительных и распорядительных органов (22,2 %).
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Тэги: статистический отчет предприятия готовая продукция Город: Минск

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