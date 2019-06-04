Активисты забросали полицию петардами в Киевской области

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У стен отделения полиции в Переяслав-Хмельницком произошли стычки между активистами, пришедшими на акцию «Безнаказанность убивает» и правоохранителями.

Сегодня, 4 июня, акции под стенами полиции и МВД происходят во многих городах Украины. Однако, в Переяславе, городе, где произошло убийство пятилетнего мальчика, акция началась неспокойно, передает ТСН.

Активисты зажгли файеры, в полицейских начали кидать петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, положили детские игрушки. На стене полиции краской написали слово «Убийцы».

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня умер.
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Тэги: Нацполиция полиция акция протеста Украина Город: Переяслав-Хмельницкий

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