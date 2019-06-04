Видеофакт. В Праге митингуют около 100 тысяч чехов

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В Праге на Вацлавской площади началась демонстрация с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также за обеспечение независимости судебной власти.

Об этом сообщает Idnes.

 

 

Согласно замыслу, протест станет самой масштабной демонстрацией с 1989 года — ожидается около 100 тысяч человек. Организаторы заявили, что протестовать вышли 120 тысяч. На месте протеста присутствуют десятки сотрудников полиции.

Демонстрации за отставку Бенешовой проводятся каждую неделю с конца апреля. Причиной акций стала отставка министра юстиции Яна Кнежинека и избрание его преемника Бенешовой, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам.
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Тэги: Чехия оппозиция демонстрация Персона: Андрей Бабиш Город: Прага

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